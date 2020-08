Crédit : Alexander SAFRONOV / Press Service of Administration of Primorsky Krai / AFP

publié le 31/07/2020

"Notre sécurité nationale et notre avenir seront assurés pour l'éternité." Ce mardi 28 juillet, le média d'État nord-coréen a relayé des propos tenus par le dirigeant Kim Jong-Un devant d'anciens soldats, à l'occasion du 67e anniversaire de la guerre de Corée.

L'Associated Press rapporte que Kim Jong-Un a souligné dans son discours les efforts fait par son pays pour devenir "un État nucléaire" avec "une force absolue". Une qualification qui permettrait selon lui à la Corée du Nord d'éviter toute guerre à venir en ayant un arsenal suffisamment dissuasif.

"Il n'y aura plus de guerre sur cette terre", a-t-il affirmé, se réjouissant d'être devenu un État qui peut "se défendre seul de façon fiable et sans compromis face aux fortes pressions et menaces militaires et aux chantages de forces impériales hostiles et réactionnaires."

Ces nouvelles déclarations refroidissent plus encore l'espoir d'une reprise des discussions diplomatiques entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le secrétaire d'État Mike Pompeo avait en effet déclaré que du progrès dans le sens d'une dénucléarisation était la seule solution pour que Donald Trump discute de nouveau avec Kim Jong Un.