Conflit contre le Hamas : l'Iran menace Israël d'une "action préventive" imminente

L'Iran a averti lundi 16 octobre d'une possible "action préventive" contre Israël "dans les prochaines heures", au moment où l'armée israélienne se prépare à déclencher une offensive terrestre dans la bande de Gaza. Téhéran a averti à plusieurs reprises qu'une invasion terrestre de la bande de Gaza entraînerait une riposte sur d'autres fronts, ce qui fait craindre un embrasement régional.

"La possibilité d'une action préventive de l'axe de la résistance est attendue dans les prochaines heures", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian à la télévision d'État, en faisant référence à sa rencontre avec le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, samedi.

Lundi, Hossein Amir-Abdollahian avait affirmé que cet "axe de la résistance" --appellation informelle des États et organisations ennemis d'Israël et des Occidentaux-- ne permettrait pas à l'État hébreu "de faire ce qu'il veut à Gaza". Également lundi, le président iranien Ebrahim Raisi a averti que le temps était compté pour parvenir à une solution politique, et a mis en garde contre l'extension de la guerre entre Israël et le Hamas à d'autres fronts.

Israël se prépare à une invasion de la bande de Gaza

Les affrontements se sont multipliés ces derniers jours à la frontière avec le Liban entre le Hezbollah et Israël. Ils ont fait une dizaine de morts côté libanais, en majorité des combattants mais aussi un journaliste de Reuters et deux civils. Côté israélien, au moins deux personnes ont été tuées.

Israël a déclaré la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, qui a lancé le 7 octobre une attaque meurtrière sans précédent sur le sol israélien ayant fait plus de 1.400 morts, en majorité des civils, selon l'armée israélienne.

Israël a riposté en pilonnant sans relâche la bande de Gaza, faisant au moins 2.750 morts, principalement des civils, selon les autorités locales, et se prépare à une invasion terrestre de l'enclave. L'Iran a applaudi l'attaque du Hamas, tout en précisant qu'il n'était pas impliqué dedans.