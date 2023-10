Israël : au Nord, la peur d'un second front avec le Liban

Israël : au Nord, la peur d'un second front avec le Liban

Dans le village de Shlomi, la frontière est visible depuis la fenêtre des maisons : des barbelés, des tours d'observation, un mur en béton. Ces derniers jours, beaucoup d'habitants ont déserté, de peur d'une incursion de combattants venus du Liban. Mais Ofer, un retraité, ne veut pas bouger. Il a déjà connu la guerre de 2006. "Vous voyez la fumée, là-bas ? ça vient d’un tir. Je ne sais pas si c’est le nôtre ou si c’est d’en face. Mais vous voyez, ça fume".



Ofer descend plusieurs fois par jour dans son abri. Sa crainte aujourd’hui, c’est une attaque massive depuis le Liban. "J’ai bien peur que si notre armée entre à Gaza, alors le Hezbollah tentera quelque chose ici, pour diviser notre armée. Si plusieurs milliers de personnes tentent de passer la frontière, alors ce sera un gros problème. Si je les vois arriver, il faudra fuir. Je ne sais pas où mais il le faudra".

Pour éviter ce scénario, l’armée s’est déployée en nombre. Au détour d’une route, nous tombons sur des dizaines de tanks cachés dans la forêt. La menace n’est pas prise à la légère comme l’explique ce soldat :"Le Hezbollah dispose de dizaines de milliers de roquettes. Et elles sont bien plus performantes que celles qui sont fabriquées à Gaza".

D'ailleurs, quelques heures plus tôt, deux missiles anti-char ont touché le village de Shtula faisant 2 morts et plusieurs blessés. Comme à Shlomi, la frontière est toute proche. Mieux vaut éviter de circuler sur les routes qui sont à portée de tirs.

La question n’est pas de savoir si le front du nord va s’ouvrir, mais plutôt quand Un soldat israélien

Sur place, le porte-parole de la communauté nous explique que 90% des habitants ont évacué. Trop dangereux. Lui a décidé de rester malgré les risques : "Le Hezbollah et le Hamas, ils veulent qu’on ait peur, qu’on panique. Mais on n’a pas peur. Il y a des soldats tout autour, on a des armes. Chacun fait ce qu’il a à faire".

Nous n’en saurons pas plus. Toute la zone qui longe la frontière avec le Liban est désormais interdite aux civils. En partant, un soldat nous confie : "La question n’est pas de savoir si le front du nord va s’ouvrir, mais plutôt quand".