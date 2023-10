Le gouvernement israélien masse ses troupes dimanche en vue d'une offensive terrestre dans le nord de la bande de Gaza, résolu à anéantir le Hamas au neuvième jour de la guerre déclenchée par une attaque de ce mouvement politique islamiste palestinien. Depuis samedi dernier, Tsahal pilonne sans relâche la zone en représailles à l'attaque du Hamas.

"Nous sommes déployés le long de la bande de Gaza avec nos forces terrestres, nous nous préparons pour la prochaine étape de l'opération", a déclaré dimanche un porte-parole de l'armée, Jonathan Cornicus. L'armée affirme être dans l'attente d'une "décision politique". L'objectif de l'attaque terrestre selon Tsahal : anéantir le réseau du Hamas afin de l'empêcher de mener de nouvelles attaques.



Israël a demandé aux habitants du nord du territoire palestinien assiégé de fuir vers le sud de l'enclave. Les habitants du nord représentent environ 1,1 million de personnes, sur une population totale de 2,4 millions. Des dizaines de milliers d'habitants ont déjà évacué, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU.



Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a évoqué, dimanche, lors de discussions avec des sénateurs américains, des "questions humanitaires" et de l'évacuation des civils de Gaza, a rapporté son bureau. Il a souligné "la puissance militaire" et la "détermination (d'Israël) à détruire l'ennemi". Plus de 1.300 personnes ont été tuées en Israël, selon des responsables israéliens et au moins 126 otages retenus par le Hamas ont été identifiés. La riposte israélienne a tué plus de 2.300 personnes à Gaza.