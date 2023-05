Charles III : le premier portrait officiel du roi couronné dévoilé

La ferveur a du mal à retomber au Royaume-Uni, deux jours après la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de Camilla. Et il faut dire que le palais de Buckingham sait s'y prendre pour faire durer le plaisir. Ce lundi 8 mai, le portrait officiel de Charles III a été publié sur les réseaux sociaux.

Le roi y apparaît avec sa couronne impériale d’apparat (Imperial State Crown), l’orbe crucigère ainsi que le sceptre à la croix. Des attributs de la royauté déjà aperçus lors de la cérémonie du samedi 6 mai. Côté tenue, le souverain est habillé de la robe d’État et il est assis sur l’une des deux chaises du trône de 1902, faites pour le futur roi George V et la reine Mary pour être utilisées lors du couronnement du roi Édouard VII.

Le portrait est signé Hugo Burnand, un photographe anglais habitué de la famille royale.

Harry absent de la photo de famille

Trois autres portraits du même photographe ont été dévoilés dans la foulée par Buckingham. Sur l'un d'entre eux, Camilla apparaît seule et dans l'autre, la reine se tient aux côtés de son mari. C'est ce cliché qu'ils ont choisi pour remercier le peuple britannique.

"Mon épouse et moi-même tenions à adresser nos remerciements les plus sincères et les plus chaleureux à tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un moment si particulier. Savoir que nous bénéficions de votre soutien et de vos encouragements, et être témoins de votre gentillesse exprimée de tant de manières différentes, a été le plus beau cadeau du couronnement", a ainsi écrit Charles III en légende.

Enfin, un portrait de famille avec le prince William, Kate Middleton, le prince Edward et son épouse Sophie d’Edimbourg, ainsi que la princesse royale Anne. Le frère du roi, Andrew, ainsi que son deuxième fils, Harry, sont toutefois absents de ce cliché.



