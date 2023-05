Charles III : Meghan Markle, grande absente du couronnement, présente sur des pancartes anti-monarchie

Elle était l’absente la plus remarquée du couronnement de Charles III. Meghan Markle, l’épouse du prince Harry, n’avait pas fait le déplacement ce samedi 6 mai, officiellement pour s’occuper de ses enfants et notamment du petit Archie, qui fête le même jour ses 6 ans. Mais l’ancienne actrice était tout de même présente sur quelques pancartes dans les rues de Londres.

Sur des photos publiées sur les réseaux sociaux, le visage de Meghan Markle est imprimé sur du carton avec la mention "princesse de nos cœurs", ou encore "la princesse du peuple". Ces pancartes ont été brandies par des manifestants anti-monarchie, selon le magazine américain Newsweek et le Huffington Post.

La police a arrêté six militants anti-monarchie à Trafalgar Square, où des centaines de personnes se préparaient à manifester contre le couronnement, dont le leader du mouvement Republic, Graham Smith, selon les organisateurs. Des centaines des pancartes jaunes "Not my King" (Pas mon roi) ont également été saisies, a précisé l'organisation, photos à l'appui.

Harry et Meghan sont en froid avec la famille royale depuis plusieurs mois, en raison des sorties d’un documentaire Netflix et de l’autobiographie du prince, dans lesquels il égratigne son frère William et la reine Camilla.

