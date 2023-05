Couronnement de Charles III : ce qu'a fait Harry pendant sa visite éclair

Ce lundi 8 mai, les Britanniques se remettent des festivités liées au couronnement de Charles III, festivités qui ont provoqué le retour au pays du prince Harry. Le duc de Sussex est venu seul et son passage éclair a été très commenté. Il a passé une seule nuit au Royaume-Uni à Windsor, de vendredi à samedi. Il aurait dit adieux au Frogmore Cottage, cette maisonnette sur les terres de la forteresse qu'Elizabeth II avait offert au couple en cadeau de mariage.

Le roi Charles a décidé que, puisque Harry et Meghan ont quitté la monarchie, il reprenait possession du cottage. Mais si Harry avait des cartons à emballer, il a dû les faire vendredi soir, parce que samedi, il est allé directement de Windsor à l'abbaye de Westminster, puis à l'aéroport. Son arrivée a été très remarquée, sans Meghan donc, mais avec ses cousines, il s'est assis à côté d'elles, au troisième rang. Pendant la messe, il y a eu quelques regards froids du petit vers le grand frère William et dès qu'il est sorti, Harry a foncé vers l'aéroport, d'abord dans une voiture officielle, puis privée.

Il est arrivé à Heathrow en queue de pie et toujours avec ses médailles sur la poitrine. Retour en vol commercial vers la Californie pour coucher son fils Archie le soir de ses quatre ans. Harry n'était donc pas au déjeuner de famille à Buckingham Palace, samedi. Le roi Charles aurait cependant levé un verre à ses petits enfants, "y compris ceux qui ne sont pas là" et aurait souhaité un joyeux anniversaire à Archie "où qu'il soit". Un moment touchant, mais cet aller-retour express d'un Harry esseulé, n'aura pas réconcilié la famille royale.

