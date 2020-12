Brexit : le Royaume-Uni abandonne Erasmus pour son propre programme

publié le 26/12/2020 à 20:37

Il s'agit d'une des décisions les plus symboliques concernant l'accord post-Brexit signé jeudi : les étudiants européens ne pourront plus étudier en Grande-Bretagne, et vice-versa, dans le cadre du programme Erasmus dont le Royaume-Uni était un membre fondateur.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a abandonné le programme européen d'échanges, invoquant des questions de coût. Soulignant qu'il s'agit d'une "décision difficile", Boris Johnson a expliqué que s'il était une "chose merveilleuse" d'accueillir tant d'étudiants européens, le programme était "extrêmement cher" pour le Royaume-Uni.

Cette décision n'affecte pas les universités d'Irlande du Nord, qui disposent d'un accord avec la République d'Irlande, membre de l'UE. Elle n'entraînera pas non plus d'arrêt brutal des échanges : selon Le Parisien, les étudiants britanniques ou européens dont l'échange Erasmus a déjà été prévu et validé pourront toujours en bénéficier, jusqu'à la fin de l'année 2021-2022.

150.000 Européens dans les universités britanniques

Erasmus cédera bientôt la place au programme Alan Turing, du nom de ce célèbre mathématicien britannique. Il s'agira d'un programme national, dont les contours restent pour le moment très flous, mais qui permettra aux étudiants britanniques d'aller étudier dans les "meilleures universités" partout dans le monde et non seulement en Europe, assure Boris Johnson.

Le négociateur européen Michel Barnier a exprimé ses "regrets" que le Royaume-Uni abandonne Erasmus, demandant au gouvernement de "rapidement" faire preuve de "clarté" sur la solution alternative qu'il va mettre en oeuvre.

Pour les étudiants européens au Royaume-Uni - qui sont actuellement près de 150.000 - s'inscrire dans une université britannique sera désormais plus cher et plus compliqué, étant donné qu'ils devront payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant local soit parfois plusieurs dizaines de milliers de livres par an.