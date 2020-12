et AFP

publié le 25/12/2020 à 03:03

Le 30 décembre, les députés britanniques, actuellement en vacances, sont convoqués en vue de débattre de l'accord commercial post-Brexit conclu avec l'UE. Une formalité étant donné la majorité dont dispose le gouvernement britannique et le soutien de l'opposition travailliste.

"Quand cet accord viendra devant le Parlement, le parti travailliste l'acceptera et votera pour", a déclaré le leader du Labour, Keir Starmer, au cours d'une conférence de presse. Tout en soulignant que le texte n'allait pas assez loin, en termes de droits du travail notamment, il a estimé qu'il valait mieux que le "chaos" qu'engendrerait un "no deal" pour l'économie et la sécurité nationales.

"Nous acceptons cet accord, mais ses conséquences sont les vôtres et rien que les vôtres", a-t-il ajouté. Jeudi, le président de la Chambre des Communes (la chambre basse du Parlement), Lindsay Hoyle, "a accédé à une demande du gouvernement de rappeler la Chambre le 30 décembre à 09h30 (heures locale et GMT) afin que les députés débattent de la législation donnant effet dans la loi britannique à l'accord conclu avec l'UE", a annoncé l'institution sur Twitter.

Accord trouvé ce jeudi

Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont parvenus jeudi, à l'issue de négociations harassantes, à un accord de libre-échange post-Brexit, permettant in extremis, avant la fin de la période de transition depuis la sortie du Royaume-Uni de l'UE le 31 décembre, d'éviter un "no deal" potentiellement dévastateur pour leurs économies.