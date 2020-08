Royaume-Uni : les départs du pays ont augmenté de 30% depuis le Brexit

publié le 04/08/2020 à 19:19

Le Brexit entraîne d'autres départs. Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'émigration a augmenté de 30%, et les demandes de nationalités européennes par des ressortissants britanniques de 500%.

C'est ce que révèle une étude réalisée par l'université d'Oxford et plusieurs institutions basées à Berlin. De décembre 2015, quelques mois avant le Brexit, à octobre 2019, le nombre de départs de citoyens britanniques vers des pays membres de l'UE est passé de 58.000 à 84.000 par an.

Autre constat : les Britanniques sont de plus en plus nombreux à vouloir obtenir une nationalité européenne. La demande pour un passeport allemand est particulièrement élevée. En 2016, 622 personnes ont obtenu une bi-nationalité germano-britannique. En 2019, ils étaient 14.600. Le Royaume-Uni est le deuxième pays d'origine le plus représenté parmi les naturalisations en Allemagne, derrière seulement les Turcs et bien devant les Polonais, Roumains ou Syriens.

Les émigrants britanniques parmi les plus diplômés au monde

L'étude note aussi une particularité chez les partants britanniques : ils sont parmi les immigrants les plus diplômés au monde, et les mieux payés. Toujours en Allemagne, les citoyens du Royaume-Uni gagnent en moyenne 2.812 euros par mois. La troisième nationalité la mieux rémunérée du pays, à l'exclusion des Allemands, juste derrière les Autrichiens et les Américains. Une donnée qui suggère que le pays perd des éléments qualifiés de sa population.

Daniel Auer, expert sur les sujets de migration et co-auteur de l'étude, note dans le Guardian que ce genre de chiffres n'apparaissent normalement que "lorsqu'un pays est frappé par une crise politique ou économique majeure".