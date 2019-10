publié le 02/10/2019 à 08:29

Une dernière offre sur la table. Le Premier ministre britannique fera une proposition finale sur le Brexit, avant qu'il n'entre en vigueur à la fin du mois d'octobre. Boris Johnson, très affaibli politiquement, s'exprimera ce mercredi 2 octobre à la fin du Congrès de son parti, les Conservateurs, réunis à Manchester.



Sur place, l'humeur n'est pas au beau fixe, et certains Tories semblent déboussolés par les récentes actualités. "Le parti est en miette, car le pays est en miette. Et je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire faire pour rectifier ça", a déclaré l'un d'entre eux au micro de RTL.



D'autres, continuent de faire confiance à Boris Johnson pour sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve. "Il a quelques défauts, mais il est déterminé sur le Brexit. Si on avait eu ça il y a trois ans, on n'en serait pas là", avance un conservateur.



À l'image du slogan, "Conclure le Brexit", choisi pour illustrer sa conférence annuel, le Premier ministre reste persuadé qu'une sortie de l'Europe est la clé pour penser les plaies du parti et du pays.