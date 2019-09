et AFP

publié le 04/09/2019 à 21:07

Les députés britanniques ont adopté ce mercredi 4 septembre une loi demandant le report du Brexit. Ainsi, ils comptent bien empêcher une sortie sans accord de l'Union européenne le 31 octobre. C'est un nouveau revers cuisant pour Boris Johnson.

Le texte a été voté avec 327 voix pour et 299 contre en troisième et dernière lecture. Dorénavant, soit Boris Johnson parvient à trouver un accord avec Bruxelles d'ici le 19 octobre, ce qui permettrait au Parlement de débattre avant la date fatidique du 31 octobre. Soit il n'y parvient pas, et le Brexit sera reporté de trois mois, soit le 31 janvier 2020.

Comme le Premier ministre l'avait promis si le texte était voté aujourd'hui, il a appelé les députés à se prononcer sur la tenue d'élections générales anticipées le 15 octobre. "Le gouvernement ne peut pas continuer à fonctionner si la Chambre des communes refuse d'adopter ce que le gouvernement propose. (...) Il doit maintenant y avoir une élection le mardi 15 octobre", a-t-il affirmé.