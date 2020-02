publié le 24/02/2020 à 09:45

Attention, voici un nouveau grand débat ! Jusqu’au 31 mai, vous pouvez donner votre avis sur l’avenir de la politique agricole commune. Ce grand débat a été lancé, dimanche 23 février, depuis le Salon de l’agriculture à Paris. À quoi sert-il ? C’est un débat à 9 milliards d'euros, pour savoir ce que l’on veut faire des 9 milliards d’euros d’aide que la France reçoit tous les ans pour ses agriculteurs.

Ce n’est donc pas un petit débat. Surtout au moment où le monde paysan doit relever de multiples défis : la transition écologique, la concurrence mondiale et les départs massifs à la retraite d’un tiers des agriculteurs dans les 3 années à venir. C’est tout un modèle qui se retrouve chamboulé et qui est directement remis en cause par ses consommateurs, c’est-à-dire par les Français.

Pourquoi ce grand débat est-il lancé maintenant ? C’est à la demande de l’Europe. La PAC est en discussion dans chaque pays et la France doit dire ce qu’elle compte faire des aides européennes pour les 6 années à venir. Des aides qui pourraient baisser d’ailleurs. Concrètement, il y a une plateforme internet, des débats dans les régions et un panel de citoyen.

Apaiser les esprits

Tout ça, on commence à y être habitué. Il y aura une compilation de toutes les idées apportées et le gouvernement dira d’ici à la fin de l’année à l’Europe ce qu’il en a retenu. Maintenant, il faut encore qu’il y ait un peu de participation.



Pour qui est ce débat est-il fait ? Pour les agriculteurs ou pour tous les Français ? Pour absolument tout le monde. Karine Le Marchand, l’animatrice de L’amour est dans le pré, est la marraine de l’opération et elle a résumé son sentiment. Elle trouve formidable que "la parole d’un agriculteur ou d’une petite mamie compte autant qu’un industriel ou un syndicaliste". C’est effectivement le principe…



Cet exercice a moins valeur de sondage ou même de démocratie directe que de donner l’occasion à tous de s’exprimer, voir de déballer ses ressentiments. Comme le dit l’adage : ça va mieux en le disant. Comme le grand débat post-gilet jaune, le rôle de cette consultation sur l’agriculture et sur l’alimentation est aussi d’apaiser les esprits.

Un risque d'agribashing ?

Pour tout ce qui concerne l’agriculture et l’alimentation, il y en a bien besoin et ce n’est pas gagné. Aujourd’hui, les ONG pro-écolo et les organisations d’agriculteurs ne se parlent plus beaucoup. Chacun s’est retranché sur ses positions. Le glyphosate est passé par là… Mais ce n’est pas le plus important.

En fait, ce sont les Français qui ont besoin de se réconcilier avec les agriculteurs. Une partie les regardent comme des pollueurs qui maltraitent leurs bêtes. L’autre partie et parfois les mêmes, ne regardent pas les étiquettes et achètent des produits qui viennent de l’autre bout de la planète. Entre une mondialisation sans règle et une exigence de qualité, les agriculteurs sont pris en tenaille attaqués de toute part.

Ce grand débat risque-t-il d’être un grand moment d’agribashing ? C’est un risque que redoutent d’ailleurs des agriculteurs. Ont-ils besoin d’un nouvel espace de critiques ? Comme si la situation n’était pas déjà suffisamment compliquée pour eux ? Et pour quel résultat ?

Avant la loi Égalim, la loi agriculture et alimentation il y a 2 ans, il y avait eu des consultations pour finalement un résultat très décevant. Comme il ne faut pas trop préjuger de ce que ça pourra donner le grand débat sur la PAC : une question reste ouverte : allons-nous assister à un vrai grand débat ou à un grand défouloir ?