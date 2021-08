Brésil : une députée accusée de l'assassinat de son mari exclue du Parlement

Crédit : Michel JESUS / Brazilian Chamber of Deputies / AFP

La députée et leader évangélique Flordelis dos Santos a été démise de ses fonctions par le Parlement brésilien mercredi 11 août. Elle est accusée par la justice d'avoir commandité l'assassinat de son mari en juin 2019. La parlementaire a été exclue après un vote quasiment unanime, 437 voix pour et 7 contre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, "il n'y a aucun doute sur la participation de Mme Flordelis au meurtre d'Anderson do Carmo", a déclaré le rapporteur de l'affaire, le député Alexandre Leite, en recommandant l'éviction de la députée. "Quand le tribunal m'acquittera, quand vous irez vous coucher, vous regretterez d'avoir condamné une personne qui n'a pas encore été jugée", s'est-elle défendue en séance plénière, aux côtés de son avocat.

La leader évangélique de 60 ans est accusée par la justice de Rio d'avoir orchestré l'assassinat du pasteur Anderson, 42 ans, avec la complicité de sept de ses quelque 50 enfants, biologiques ou adoptés, ainsi qu'une petite-fille, pour des motifs d'argent et de pouvoir. Flordelis est restée en liberté du fait de son immunité parlementaire, mais à partir d'octobre 2020, elle a été contrainte par la justice à porter un bracelet électronique.

Assassinat en famille

C'est l'un de ses fils biologiques, Flavio dos Santos Rodrigues, qui a tué Anderson de trente balles dans le garage de sa maison à Niteroi, près de Rio. Au total, onze personnes de la famille seront traduites en justice. Auparavant, Flordelis, par ailleurs connue comme chanteuse gospel, aurait tenté d'empoisonner la nourriture ou la boisson de son mari au moins six fois.

Née dans la favela carioca de Jacarezinho, Flordelis a connu Anderson en 1994. Ensemble, ils ont eu quatre enfants et ont adopté une cinquantaine de bébés, enfants et adolescents vulnérables. Avec eux, ils ont fondé la Communauté évangélique ministère Flordelis. Leur histoire a fait l'objet d'un film en 2009, mélange de documentaire et de fiction, avec plusieurs acteurs célèbres de l'influente télévision Globo.