Les infos de 6h - Vendeur tué en Seine-et-Marne : le suspect mis en examen pour assassinat

L'homme qui a tué un jeune vendeur de téléphone dans un centre commercial de Claye-Souilly, en Seine-et-Marne, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. En effet, il a grièvement blessé un autre vendeur. Le suspect a été placé en détention provisoire. Tout est parti d'une facture qu'il n'arrivait pas à se faire rembourser.

93,70 euros : c'est cette somme-là que le client contestait depuis une semaine. Il a passé plusieurs appels au service client de Bouygues Télécom et a surgi dans cette boutique samedi dernier, aux alentours de 13 heures, armé d'un couteau. Le ton est rapidement monté, et le suspect a brutalement poignardé un premier vendeur, puis un deuxième.

Théo, 18 ans, est mort d'un coup de couteau dans le coeur et Dany, 21 ans, est toujours à l'hôpital. Lors de sa garde à vue l'agresseur n'a exprimé aucun regret devant les policiers, trouvant normal d'en découdre puisqu'il n'était pas entendu. Ce Sénégalais de 62 ans, porteur d'un titre de séjour, a été condamné à trois reprises il y a plus de 15 ans pour des faits de violences. De plus, il aurait des antécédents psychiatriques, qui restent à préciser.

