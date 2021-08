Prêtre assassiné en Vendée : il ne pouvait pas "anticiper un coup de folie"

"Beaucoup d'entre nous ont le cœur en Vendée". L'assassinat du père Olivier Maire ce lundi 9 août a secoué le monde catholique. Le père Hugues de Woillemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, évoque sa tristesse et sa reconnaissance.

"C'est un homme qui, on le voit à travers sa vie, a voulu vivre jusqu'au bout, à travers en particulier cette hospitalité dont il a fait preuve auprès de cette personne", témoigne le père Hugues de Woillemont qui décrit également un homme avertit et prudent. Il est en même temps aussi "très généreux, très ouvert aux souffrances des autres. Cette vertu de l'hospitalité est importante dans la Bible, il a souhaité la vivre, il en a sans doute payé le prix", déclare le religieux.

Le père Hugues de Woillemont pense que le prêtre, tué par l'homme qu'il hébergeait, ne pouvait pas "anticiper un coup de folie" et souhaite attendre les résultats de l'enquête et les analyses psychiatriques de l'auteur présumé. "Le signe que nous donne le père Olivier Maire aujourd'hui c'est ce signe de l'hospitalité, quelqu'un qui sortait de prison qui n'avait nulle part où aller et qu'il a accueilli. Il n'imaginait pas sans doute une seule seconde qu'il pouvait en être la victime", assure le secrétaire général de la Conférence des évêques de France.