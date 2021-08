Pas-de-Calais : un homme mis en examen pour l'assassinat de son ex-compagne

Le 22 juillet dernier, une femme de 36 ans a été tuée à l'arme blanche à son domicile à Le Souich dans le Pas-de-Calais. Son ex-concubin, alors "présumé auteur des faits", avait tenté de se suicider après les faits en se portant plusieurs coups de couteau. Son pronostic vital était alors engagé, mais "une fois hors de danger", il avait été placé en garde à vue a indiqué le procureur de la République adjoint, Guillaume Dupont.

Il a déclaré lors de son audition "ne pas avoir eu l'intention de tuer son ex-compagne". Ce samedi 31 juillet, le parquet de Béthune a annoncé dans un communiqué que ce chauffeur routier de 34 ans a été mis en examen samedi des chefs d'assassinat et dégradation grave et placé en détention provisoire. Déjà connu de la justice pour des faits de falsification de chèques, vol en réunion, outrage et rébellion, il n'avait jamais été condamné pour des violences, précise Guillaume Dupont.

La victime, âgée de 36 ans et mère de quatre enfants de 6 à 18 ans, avait déposé deux mains courantes auprès de la gendarmerie en mars 2021, concernant "la séparation du couple et les modalités de droit de garde des enfants". "Sous réserve d'éventuels éléments nouveaux, aucun événement antérieur ayant nécessité d'intervention des services de police ou de gendarmerie au domicile de ce couple notamment pour violences n'était relevé", note le communiqué.