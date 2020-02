Boris Johnson veut un pont pour relier l'Irlande du Nord à l'Écosse

publié le 10/02/2020 à 21:44

L'idée circule depuis des années outre-Manche. Avec le Brexit, elle a pris de l'ampleur sous la houlette de Boris Johnson : le Premier ministre britannique a en effet demandé à ses équipes d'étudier la possibilité de construire un pont qui relierait la Grande-Bretagne à la province britannique d'Irlande du Nord.

"Nous sommes en train d'étudier l'idée", a déclaré ce lundi 10 février le porte-parole du dirigeant conservateur, ajoutant que les équipes planchant sur le sujet n'en étaient qu'au début de leur réflexion. Dans la province nord-irlandaise, le projet est soutenu par certains responsables politiques pro-britanniques, qui y voient un moyen de renforcer les liens mis à rude épreuve par le Brexit.

Le dirigeant du Parti unioniste démocratique (DUP) Ian Paisley avait lui-même demandé en décembre au Premier ministre de "construire un Boris Bridge ("pont-Boris") entre l'Irlande du Nord et l'Ecosse, Boris Johnson lui répliquant alors que "l'idée (était) très intéressante".

Un "projet fantaisiste"

Mais d'autres s'interrogent sur le coût et la faisabilité du projet, compte tenu du vent et de la profondeur des eaux dans ce bras de la Manche, qui mesure 19 kilomètres à son point le plus étroit. Selon les experts, le pont devrait être beaucoup plus long que cela et les nombreuses munitions jetées au fond de la mer après la Deuxième Guerre mondiale risquent aussi de compliquer le projet.

Le Parti unioniste d'Ulster (UUP), défendant pourtant les liens entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, s'est lui insurgé devant ce "projet fantaisiste", soulignant que de nombreuses routes, écoles et hôpitaux avaient besoin de financements.

Boris Johnson a déjà un passif tristement célèbre en matière de ponts : lorsqu'il était maire de Londres, le conservateur avait lancé un grand projet de "pont-jardin" au-dessus de la Tamise, qui avait finalement été abandonné après avoir coûté 53,5 millions de livres (63 millions d'euros).