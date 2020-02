Brexit : le Royaume-Uni quitte l'UE, retour sur 47 ans de mariage tumultueux

30 novembre 1979: la Première ministre Margaret Thatcher demande un rabais de la participation britannique au budget européen, via la fameuse expression "I want my money back" ("Rendez-moi mon argent"). Elle l'obtient en 1984.

17 novembre 1973, le président français Georges Pompidou, le secrétaire d'état et le Premier ministre britannique Alec Douglas-Home et Edward Heath célèbrent l'accord pour la construction d'un tunnel sous la manche

31/01/2020

Après plus de trois ans de déchirements, le Royaume-Uni devient ce vendredi 31 janvier le premier pays à quitter l'Union européenne, mettant fin à un mariage houleux de 47 ans.

Repoussé trois fois et non sans avoir semé la zizanie dans les foyers britanniques aux bancs du Parlement, le Brexit est prévu à 23h (heure de Londres), trois ans et demi après son vote par 52% des Britanniques au référendum de 2016.

"Nous vous aimerons toujours et nous ne serons jamais loin". Mercredi 29 janvier, à deux jours du Brexit, les mots émus de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, au moment des adieux aux eurodéputés britanniques, sonnent comme une rupture, si ce n'est amoureuse, assurément historique.

Le jour a beau être marquant, il n'entraînera pas de grand changement concret dans l'immédiat, si ce n'est le retour du passeport bleu, préféré au bordeaux européen, ou la fermeture du ministère du Brexit, qui perd sa raison d'être.

Pour que la séparation se fasse en douceur, le Royaume-Uni continuera d'appliquer les règles européennes, sans avoir voix au chapitre, durant la période de transition.

Un mariage mouvementé

Le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni rejoignait officiellement la Communauté européenne, après 10 années d'âpres négociations et deux vetos du général de Gaulle en 1963 puis 1967. Une entrée célébrée "en fanfare". Le gouvernement conservateur avait tenu à marquer avec faste ce moment qualifié de "très émouvant" par le Premier ministre Edward Heath, fervent européen et cheville ouvrière de l'adhésion.



À la veille du jour "J", la presse consacrait alors ses unes à l'événement qui, pour le Sunday Telegraph "paraîtra plus tard aussi décisif pour l'histoire britannique que les batailles d'Hastings ou de Waterloo".



À l'heure du divorce et après 47 ans d'union, convenons-en, mouvementée avec nos cousins britanniques, il est temps de ressortir l'album de famille.