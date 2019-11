Agen : un bébé de 10 mois meurt à l'hôpital, suspicion de rougeole

publié le 26/11/2019 à 20:30

Ce samedi 23 novembre, un bébé de 10 mois a été admis en soin au service des urgences de l'hôpital d'Agen-Nérac. Quelques heures plus tard ce même jour, l'enfant est retourné chez lui, avec le traitement adapté. Probablement atteint d'une rougeole, il est finalement décédé ce mardi 26 novembre, rapporte France Bleu.

L'état général du bébé s'est visiblement dégradé. Les parents sont donc retournés avec l'enfant aux urgences. Malgré une prise en charge par les équipes des urgences, de la pédiatrie et de réanimation, l'enfant n'a pas survécu.



"Toutes les mesures curatives et préventives ont été immédiatement mises en place, pour lui et sa famille, par les professionnels l’ayant pris en charge" dès samedi, selon un communiqué de la direction du centre hospitalier d'Agen-Nérac cité par la radio locale. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès du bébé.

En France, le vaccin contre la rougeole est obligatoire pour les enfants entre 9 et 12 mois. La maladie est infectieuse et très contagieuse. Trois adultes ont perdu la vie en raison de cette maladie en 2018 en France, précise France Bleu.