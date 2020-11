Barack Obama : ce que révèle le nouveau livre de l'ancien président américain

publié le 13/11/2020 à 06:43

L’événement d’édition des prochains jours aux États-Unis et dans de nombreux pays, c’est la sortie du livre de Barack Obama intitulé Une terre promise. C'est le premier tome de ses mémoires.

Et si vous vous intéressez aux États-Unis, ça va vous occuper quelques soirées confinées car le livre fait 768 pages dans la version anglaise, et cela n’est que le premier tome ! Barack Obama le reconnaît d'ailleurs, il pensait que ça lui prendrait une année pour écrire un livre de 500 pages, et il ne sort finalement qu’un premier tome près de quatre ans après son départ de la Maison Blanche.



Pour l’instant, nous n’en avons que des extraits, mais on y retrouve déjà ce qu’on connaît de Barack Obama. Un sens du récit, un souci parfois pointilleux pour explorer patiemment tous les aspects et les nuances d’un problème, et une réflexion de haut niveau. Car derrière la mise en scène de communication, Barack Obama était au pouvoir un intellectuel, analytique, ce que certains percevaient d’ailleurs comme de la froideur et de l’hésitation. C’est le contraire d’un homme politique impulsif.

Une autocritique de son exercice du pouvoir

Il livre par exemple une réflexion sur l’Amérique, la promesse démocratique des États-Unis, ce qu’il appelle "l’expérience américaine". Il en souligne les contradictions et les failles, reconnaît que les oubliés de l’Amérique trouvent que cette promesse n’est qu’un mythe, mais Barack Obama écrit, je cite, qu’il "n’est pas prêt à abandonner la possibilité de l’Amérique".

C'est selon lui "la seule grande puissance de l'histoire composée de personnes de tous les coins de la planète, comprenant toutes les races, toutes les religions et toutes les pratiques culturelles". Il souhaite en effet voir si "nous pouvons faire ce qu'aucune autre Nation n'a jamais fait". Vous comprenez pourquoi il parle de "terre promise".



Et puis cet effort d’analyse porte aussi sur son exercice du pouvoir. C’est une autocritique, non seulement de telle ou telle décision, mais aussi de son approche du pouvoir. Barack Obama admet par exemple que son image publique était d’une certaine manière gonflée, qu’il y avait un fossé entre les attentes et la réalité. Un Nobel, "pour quoi ?, s’étonne Obama.

Les coulisses de sa présidence

Il raconte aussi les coulisses de sa présidence. Alors dans les extraits qu’on a pour l'instant, il ne raconte pas grand-chose qu’on ne sache pas déjà, il faut dire que son épouse Michelle a connu un immense succès en librairie avec son livre qui portait justement un regard plus personnel, moins politique sur cette présidence.

Mais Barack Obama trace aussi des portraits des personnalités de la vie politique américaine et des dirigeants étrangers. Vladimir Poutine lui rappelle les chefs de quartiers à Chicago, durs mais intelligents. Et voici qu'il décrit aussi Nicolas Sarkozy, comme "un petit coq qui bombe la poitrine".