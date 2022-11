Une rencontre qui aurait pu virer au drame. Ce vendredi 25 novembre, un père de famille australien a fait part à la presse de l'attaque vécue par son fils, un petit garçon de 5 ans mordu par un python. Après avoir planté ses crocs, le reptile, "long comme une petite voiture", aurait enserré l'enfant en s'enroulant autour de sa jambe, avant de l'entraîner dans une piscine.

Tout a commencé lorsque le petit Beau jouait au bord d'une piscine, à Byron Bay, à l'est du pays. Un python de trois mètres de long est alors sorti de la végétation voisine, a expliqué le père, un certain Ben Blake, au micro de Nine Radio. "Je crois que le python attendait une victime, un oiseau ou autre, et c'était Beau", a par la suite conclu l'Australien.

Tout s'est ensuite enchaîné : le python a mordu l'enfant, l'a fait chuter avec lui dans l'eau et s'est enroulé autour d'une de ses jambes. Fort heureusement, le grand-père du petit garçon est venu à sa rescousse en plongeant dans la piscine. Une fois hors de l'eau, grâce à son aïeul de 76 ans, le garçon a été libéré par son père qui a détaché l'animal, "en 15 à 20 secondes", selon ses précisions.

Du côté de Beau, plus de peur que de mal, assure son père : "Une fois que nous avons nettoyé le sang et que nous lui avons dit qu'il n'allait pas mourir parce que ce n'était pas un serpent venimeux, il allait plutôt bien", a souligné ce dernier. Quant au serpent, le spécimen a été relâché dans la végétation. Ben Blake a également ajouté que les serpents sont une réalité de la vie quotidienne à Byron Bay, une ville touristique populaire et la Mecque du surf, située à huit heures de route au nord de Sydney. "C'est l'Australie. Ils sont partout", a-t-il conclu.

