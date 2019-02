publié le 02/02/2019 à 14:34

Après les pluies d'araignées et autres invasions désagréables que les Australiens subissent régulièrement, la canicule qui frappe le pays depuis fin décembre pousse certaines espèces à se réfugier dans les maisons.



Ce sont désormais les serpents qui viennent chercher de la fraîcheur dans nombre de propriétés du continent. Un phénomène de plus en plus fréquent, à l'origine de rencontres traumatisantes. Comme celle qu'a vécu une habitante de Brisbane, ville de la côte ouest de l'Australie. La femme de 59 ans a découvert un python dans ses toilettes. Le reptile, non-venimeux, l'a néanmoins mordue, avant d'être capturé par les services spécialisés.

En quête d'ombre et d'humidité, les serpents, sensibles aux fortes températures, trouvent refuge dans les crevasses des murs et atterrissent dans les salons, les salles de bain ou les toilettes des Australiens. Un comportement instinctif perturbant, dont il ne faudrait cependant pas s'inquiéter.

Des serpents dans les douches et les barbecues

Les hausses de température ayant transformé certaines villes du pays d'Océanie en fournaises, faisant grimper le mercure jusqu'à 49 degrés Celsius, les interventions pour capturer des serpents chez des particuliers sont devenues monnaie courante.



Avec 140 espèces de serpents terrestres, l'Australie a même une "saison des serpents" qui s'étend de septembre à février. Luke Huntley, un spécialiste local de la capture des reptiles, profite de ses interventions pour informer la population.



Le jeune homme a récemment publié la vidéo d'un python logé dans une douche, empêchant une famille de se laver. "Avec la chaleur et le climat sec, ces serpents essaient de s'hydrater et de rester au frais tout comme nous", a t-il précisé. D'autres publications le montrent délogeant des pythons tapis dans des endroits incongrus, tels qu'un barbecue, derrière un frigo ou dans une chambre.

Un comportement naturel lors de fortes chaleurs

Des visites qui n'ont rien d'anormal, selon Timothy Jackson, chercheur de l'Australian Venom Research Unit à Melbourne. L'expert indique que lorsque les températures grimpent, les reptiles sortent pour se réchauffer, avant de chercher à manger.



Une routine qui n'a rien à voir avec l'homme. "Il est important de comprendre que les serpents ne sortent pas pour nous attaquer, mais pour se nourrir tranquillement. La dernière chose qu'un serpent veut voir quand il sort pour se nourrir c'est un primate géant, un chien ou un chat", explique Timothy Jackson.

Une canicule dévastatrice pour les animaux

La sécheresse qui dure depuis plusieurs mois en Australie a déjà décimé une partie de la faune. Au début du mois dernier, des milliers de poissons d'eau douce avaient subi une hécatombe, des centaines de chevaux sauvages ainsi que des milliers chauves-souris et des chameaux ont dû être abattus.