publié le 16/03/2020 à 08:11

Dans ce contexte particulier de propagation du coronavirus partout dans le monde, Donald Trump a fait une incroyable tentative pour faire main basse sur un laboratoire allemand qui prépare actuellement un vaccin contre le virus.

Le président américain a proposé une très grosse somme d'argent pour tenter d'acheter le laboratoire et le futur vaccin qui va avec et le fournir en priorité aux Américains. Une démarche qui n'a pas du tout plu au ministre de l'Économie allemand. "L'Allemagne n'est pas à vendre et nous n'hésiterons pas à intervenir pour d'autres d'infrastructures importantes, d’intérêt national ou européen", a-t-il lancé.

Le G7 se réunit ce lundi par visioconférence pour discuter de cette crise du coronavirus et tenter de trouver une solution commune, notamment sur le plan économique.