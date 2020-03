Coronavirus : la police nationale crée une "réserve" face à l'ampleur de la crise

publié le 20/03/2020 à 19:57

Face à l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 et au confinement d’une partie des effectifs, la police doit se réorganiser. Le directeur central de la sécurité publique (DCSP) a décidé que, ce lundi 23 mars au plus tard, tous les départements seraient dotés d’une réserve de policiers et d’une organisation simplifiée des services, dans une note datée de ce vendredi 20 mars et envoyée à tous les préfets et tous les directeurs départementaux de la sécurité publique.

Dans le détail, les personnels déjà touchés par une baisse de leur activité (police judiciaire, police technique et scientifique, personnel administratif, etc.) seront incorporés par roulement dans une réserve et redirigés au fur et à mesure, vers ce que le DCSP appelle "les missions essentielles de la police", "pour tenir dans la durée".

Ces missions essentielles sont le respect des mesures de confinement, l’assistance sur la voie publique, le renseignement, les affaires d’investigation prioritaires, l’accueil dans les commissariats et au 17. Cela se fera "en allégeant voire en supprimant les missions pouvant être reportées et en organisant des réserves de précaution du personnel".

Cette note prévoit aussi que les directions départementales de la sécurité publique (DDSP) pourront également recevoir le renfort des élèves gardiens de la paix actuellement en formation.