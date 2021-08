Afghanistan : les évacuations françaises cesseront vendredi soir, annonce Jean Castex

Crédit : Donald R. ALLEN / US AIR FORCE / AFP

Les opérations d'évacuation françaises en Afghanistan touchent à leur fin. La France va interrompre le pont aérien mis en place pour exfiltrer les Français et Afghans menacés par les talibans d'ici à vendredi soir, a annoncé Jean Castex sur RTL ce jeudi 26 août. La date du 26 août était évoquée jusqu'ici.

"On va aller jusqu'à demain soir, puisqu'à partir de demain soir, on ne pourra plus procéder à des évacuations depuis l'aéroport de Kaboul", a indiqué le Premier ministre à la suite de l'annonce du retrait des États-Unis du pays prévu le 31 août.

Environ 2.500 personnes ont été évacuées par la France à la faveur de ces opérations, depuis la prise de pouvoir des talibans, a par ailleurs précisé le chef du gouvernement. "Nous avons rapatrié les Français, les Afghans qui ont apporté à un titre ou un autre leur concours à l'armée et leurs familles, des artistes, des journalistes", a-t-il souligné, rappelant que la France et la communauté internationale auront a gérer dans un second temps les flux de réfugiés qui partiront d'Afghanistan à l'avenir.