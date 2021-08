EN DIRECT - Jean Castex : suivez l'interview du premier ministre

Une rentrée et plusieurs fronts. Coronavirus, rentrée et chute de Kaboul étaient au menu du Conseil des ministres qui s'est déroulé le 25 août. Cela marque la reprise pour l'exécutif qui débute avec un sommet social les 1er et 2 septembre à Matignon, où Jean Castex recevra les partenaires sociaux en entretiens bilatéraux. Au menu, la réforme des retraites, pour l'instant au point mort, et la réforme de l'assurance-chômage, qu'Emmanuel Macron veut faire appliquer dès le 1er octobre.

Emmanuel Macron est quant à lui attendu la semaine prochaine à Marseille, accompagné de plusieurs ministres. Le chef de l'État va y annoncer un grand "plan Marseille", interministériel, portant notamment sur les questions de sécurité, de rénovation urbaine, de logement et d'éducation, dont la rénovation des écoles.

Jean Castex est l'invité exceptionnel de RTL ce jeudi 26 août. Le premier ministre répond aux questions d'Alba Ventura et de François Lenglet.

