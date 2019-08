publié le 12/08/2019 à 12:00

93 ans, dont 64 de règne. La reine Elizabeth II a connu près d'une quinzaine de chefs de gouvernement, conservateurs comme travaillistes. Et, comme le veut la tradition, elle a affiché une neutralité politique (presque) sans faille. Mais au crépuscule de son règne, la souveraine britannique aurait craqué, se disant "vraiment consternée" de la situation de son pays.

Lors du référendum de 2016, les Britanniques se sont majoritairement exprimés en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, entraînant la démission de David Cameron. Peu après, à l'occasion d'un événement privé, la reine aurait dit à une source royale qualifiée "d'irréprochable", interrogée par le Sunday Times : "Je l'ai entendue [la reine] parler de sa déception à l'égard de la classe politique actuelle et de son incapacité à gouverner correctement". Des propos rendus publics ce dimanche 11 août.

La souveraine aurait de plus "exprimé son exaspération et sa frustration quant à la qualité du leadership politique [britannique], et cette frustration ne fera que s'intensifier." Jusqu'ici, elle était restée scrupuleusement impartiale tout au long des combats de plus en plus toxiques autour du Brexit, même si un chapeau bleu et jaune, couleur du drapeau européen, avait fait jasé en juin 2017.

Ces derniers temps, des parlementaires, favorables comme opposants au Brexit, n'hésitent pas à en appeler à la reine pour sortir d'une situation de plus en plus complexe. Dernier fait en date, le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis la sortie de l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord, et a indiqué refuser démissionné en cas de rejet d'une motion de censure contre son gouvernement. La reine pourrait alors, selon certains, intervenir pour pousser Boris Johnson vers la sortie.