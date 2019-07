publié le 08/07/2019 à 13:30

Riche, puissant et ami avec les personnalités les plus influentes des États-Unis, Jeffrey Epstein a été arrêté pour "trafic sexuel" et association de malfaiteurs. Il revenait d'un voyage en France à bord de son jet privé lorsqu'il a été interpellé. Il doit comparaître ce lundi 8 juillet à New-York devant un juge, selon la chaîne américaine CBS Miami.

En 2008, l'homme d'affaire de 66 ans avait déjà été condamné à 18 mois de prison pour avoir recouru aux services de dizaines de prostituées mineures dans sa propriété de Palm Beach. Pour ces faits, il risquait la prison à vie. Pourtant, il a fini par obtenir un accord avec le procureur de Floride, Alexander Acosta, lui permettant d'écourter sa peine de 13 mois et de bénéficier d'un aménagement favorable.

Cette faveur n'était pas passée inaperçue et avait mis en lumière l'influence que le milliardaire, ami avec Donald Trump, Bill Clinton ou encore le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II, avait. Alexander Acosta accusé d'être "compromis éthiquement" par le journal Miami Herald, qui avait enquêté sur lui, est aujourd'hui secrétaire au Travail de l'administration Trump.