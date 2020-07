Affaire Epstein : Donald Trump souhaite "bonne chance" à Ghislaine Maxwell

publié le 22/07/2020 à 14:02

"Je lui souhaite juste bonne chance, franchement." Interrogé par un journaliste sur l'arrestation de Ghislaine Maxwell, le président américain a apporté une marque de soutien à l'ex-conjointe et collaboratrice de Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell a été arrêtée début juillet 2020. Elle est incarcérée et accusée d'avoir aidé le défunt milliardaire américain Jeffrey Epstein à exploiter sexuellement des mineures. Donald Trump a ajouté avoir rencontré Ghislaine Maxwell "de nombreuses fois", lorsqu'elle habitait à Palm Beach, en Floride, où le président américain a une résidence.

Il n'a cependant pas souhaité répondre à la question précise du journaliste, qui lui demandait s'il pensait que Ghislaine Maxwell pourrait livrer aux enquêteurs des informations compromettantes sur de puissantes personnalités que Jeffrey Epstein fréquentait. En effet, le milliardaire américain entretenait des liens avec l'ex-président Bill Clinton ou encore le Prince Andrew, le fils de la reine d'Angleterre qui est sur la sellette depuis le début du scandale Epstein, l'été dernier.

Le deuxième fils de la reine Elizabeth II a été accusé par une victime présumée de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts-Giuffre, d'avoir eu des relations sexuelles avec elle, lorsqu'elle avait 17 ans, des allégations qu'il a toujours démenties.

Ghislaine Maxwell a plaidé non coupable

Après avoir disparu de la circulation pendant plus d'un an - depuis l'arrestation de Jeffrey Epstein en juillet 2019 et sa mort en prison le mois suivant - Ghislaine Maxwell, 58 ans, a été arrêtée le 2 juillet et risque jusqu'à 35 ans de prison en cas de condamnation. Incarcérée sans possibilité de libération sous caution, la fille du défunt magnat britannique des médias Robert Maxwell a plaidé non coupable lors d'une audience à New York le 14 juillet.