publié le 15/05/2020 à 13:01

"Le milliardaire déchu Jeffrey Epstein est mort". C'est sur ces mots que l'on devine issus d'un journal télévisé que s'ouvre la bande-annonce de la nouvelle série documentaire Netflix dédiée au scandale sexuel qui a secoué le monde entier l'été dernier. Intitulée en français Jeffrey Epstein : Pouvoir, argent et perversion, elle sortira le 27 mai sur la plateforme de streaming.

Accusé de trafic sexuel et de prostitution de mineures, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison le 10 août dernier. Après autopsie, les autorités ont conclu à un suicide par pendaison. Son décès a laissé de nombreuses questions sans réponse, alimentant les théories du complot autour de personnalités de renommée internationale telles que le Prince Andrew et Donald Trump lui-même. L'affaire est même arrivée jusqu'en France où une enquête a été ouverte après des accusations visant le directeur d'agence de mannequins Jean-Luc Brunel.

Réalisée par Lisa Bryant et produite par Joe Berlinger et James Patterson, la mini-série découpée en quatre parties retracera cette affaire impressionnante, de l'île caribéenne du milliardaire, surnommée "l'île des pédophiles", à la traque de sa "meilleure amie" Ghislaine Maxwell suspectée d'être une de ses principales complices. Un récit qui repose sur la parole des témoins de l'affaire et des femmes qui accusent Jeffrey Epstein de les avoir manipulées et prostituées alors qu'elles étaient mineures.