publié le 04/03/2019 à 16:00

Abdelaziz Bouteflika est donc officiellement candidat à sa propre succession. Des milliers d'Algériens sont descendus dans les rues juste après cette annonce, hier soir dans tout le pays. La promesse d'un cinquième mandat qu'il s'est engagé lui-même à abréger, n'a pas désamorcé la protestation. D'autant que Bouteflika, 82 ans, est actuellement soigné à Genève en Suisse et que son état de santé est le secret de le mieux gardé de l'Algérie.



Une santé fragile, au point qu'il n'a pas été capable de venir lui-même déposer son dossier de candidature hier au Conseil constitutionnel puisqu'il est toujours hospitalisé à Genève. Depuis son accident vasculaire cérébral, en 2013, où il était resté alité 80 jours à Paris au Val-de-Grâce Abdelaziz Bouteflika est sur un fauteuil roulant.

Dans ses rares apparitions publiques, cinq environ en sept ans, son regard est vide, ses mains peuvent à peine bouger et sa voix est difficilement audible. Le 4 mars 2014, quand il dépose sa candidature pour la quatrième fois à la présidentielle ses mots sont à peine compréhensibles.

Des témoignages de diplomates accablants

Depuis, il a pris une fois brièvement la parole en avril 2014 pour remercier l'armée et ses électeurs de l'avoir réélu. Les diplomates français, qui ont pu le voir, racontent que le président Bouteflika parle avec un micro devant la bouche relié à des enceintes pour qu'on puisse deviner ses paroles très faibles. Et encore, il s'agit surtout d'un monologue sur l'histoire, pas sur le présent.



D'autres témoignages publiés dans le Point cette semaine racontent qu'il ne peut soutenir son attention plus de 30 minutes de suite. Le code électoral prévoit que le candidat à la présidentielle doit déposer un certificat médical attestant sa bonne santé. Son hospitalisation prouve que ce n'est pas le cas.