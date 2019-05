publié le 03/05/2019 à 05:48

Avis aux fans de Game of Thrones dont la dernière saison vient de commencer. Si vous aimez cette série et le vin, Thibault Bardet, 29 ans, un jeune viticulteur girondin, a créé deux cuvées spéciales inspirées de la série. "J'ai voulu faire un hommage, un vin qui peut être bu dans Game of Thrones. Je n'ai pas essayé de faire le meilleur vin possible, mais le vin le plus proche de la série", explique ce fan depuis huit ans de la série américaine.



La première cuvée le "Dornish Wine" vendue sur l'appellation Castillon Côtes de Bordeaux a été lancée il y a deux ans pour 17 euros. Et il faut débourser 29 euros pour la seconde cuvée "Imp's Delight, Dornish Wine", conçue à partir de vignes sur les parcelles de Saint-Emilion. 15.000 bouteilles ont déjà été vendues et les 30.000 autres devraient s'écouler rapidement.

La chaîne américaine HBO, détentrice des droits pour la série Game of Thrones vient de contacter Thibault Bardet pour le remercier de sa fidélité après avoir appris l'hommage du jeune homme. Mais si la chaîne autorise ce fan de la série qui a dévoré tous les ouvrages de Georges R.R. Martin à écouler son stock, elle lui conseille malgré tout de stopper la production.

