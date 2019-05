publié le 02/05/2019 à 18:12

Attention car cet article pourrait bien comprendre quelques spoilers sur les trois premiers épisodes de la toute nouvelle saison 8 de la série Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore vu ces épisodes, nous vous conseillons de les visionner avant de poursuivre votre lecture.



Maintenant que le Roi de la Nuit n'est plus le souci principal de nos héros, la lutte pour le Trône de Fer peut reprendre. Nous avons détecté plusieurs pistes sur la fin de la saison 8 et de la série. Parmi ces questions, qui méritent encore des réponses, un personnage très singulier, mystérieux et pourtant omniprésent sort du lot : Varys.

Il est toujours vivant et est l'un des plus importants stratèges de la reine Daenerys. Sa relation avec la magie et avec les prêtresse rouges est pour le moins singulière et sa mort prophétisée par Mélisandre pourrait bien être un événement majeur pour la saga de G. R. R. Martin.

Varys est-il un descendant Targaryen ?

Voilà une perspective qui pourrait en surprendre plus d'un et pourtant, il s'agit de l'une des théories les plus discutés par les fans de Game of Thrones. Varys n'est pas le père caché de Daenerys ou un de ses frères. S'il a du sang Targaryen, c'est qu'il pourrait bien descendre d'une branche éloignée, bâtarde, des rois de Westeros.



L'une des pistes les plus sérieuses pour croire en cette théorie réside dans le rituel dont il fut victime enfant. Enfant esclave vivant dans une troupe de théâtre de la ville de Lys, Varys fut acheté à bon prix par un sorcier. Après lui avoir fait boire une potion pour le paralyser, le mage entreprit de lui trancher ses parties génitale pour réaliser un sortilège de sang.

> Game of Thrones (S03E04) - Lord Varys reveals to Tyrion on how he became The Eunuch/Spider

Dans la série comme dans les livres, les pratiquants de la magie, comme Mélisandre, utilisent très souvent des sacrifices et du sang pour leurs rites. Le sang d'un roi ou d'un descendant royal semble d'ailleurs particulièrement efficace pour réaliser cette magie. La princesse Shireen ou le bâtard Gendry ont été utilisés par Mélisandre dans ce contexte.



Pourquoi choisir Varys et payer un certain prix pour l’obtenir alors qu'un autre enfant pauvre aurait pu être kidnappé ? C'est probablement parce que le sorcier voulait utiliser le sang et la chair de Varys, en particulier. Une partie de la branche bâtarde des Targaryen, les Blackfyre se sont installés à Essos dans les Cités libres telles que Lys (Aerion "Brightflame" Targaryen y a été exilé par exemple). Varys pourrait être un lointain descendant issu de cette branche. Et l'écriture de son nom "Varys" reste très proche des grands classiques de la famille Targaryen (Aerys, Daenerys, Viserys, etc.).



La magie du sorcier et son sacrifice furent efficaces. Les flammes sont devenues bleues et une voix surnaturelle s'est adressée au sorcier. Nous savons que Varys n’exagère pas ce récit. Il en parle librement à Tyrion, capture le sorcier des années plus tard pour se venger et la prêtresse rouge Kinvara lui rappelle ce terrible moment lors d'un entretien pendant la saison 6. Nul ne sait ce que que la voix a dit, mais seuls Kinvara (peut-être Mélisandre), le sorcier et Varys semblent connaître ce secret.

> Game of Thrones (6x05) - Tyrion and Varys meet with Kinvara (The High Red Priestess from Volantis)

Si Varys est un descendant Targaryen, cela pourrait expliquer pourquoi il se rase la tête. L'un des traits de cette famille est une chevelure argentée, comme Daenerys et Viserys. Il est possible que le jeune garçon ait décidé de dissimuler son ascendance afin de se protéger après cette mutilation et afin d'éviter d’attirer trop l'attention lorsqu'il a gravi les échelons de Port-Réal.

Va-t-il trahir Daenerys ?

Il est fort probable que Varys meure avant la fin de la série. C'est Mélisandre qui lui a promis de mourir à Westeros lors de leur dernière discussion à Peyredragon. "Je reviendrai chère Araignée [le surnom de Varys], je dois mourir sur cette terre étrange... comme vous", lui avait-elle déclaré, réduisant son sourire satisfait à une fine ligne inquiète sur son visage.



Bien entendu, il est fort probable que Varys meure un jour, il n'est pas immortel. Mais le sous-entendu était clair : Varys ne mourra pas tranquillement dans un fauteuil après avoir avoir vécu une belle et longue vie. Son regard, face à Mélisandre ou Kinvara laisse même entendre qu'il sait exactement comment il va mourir et quand. Il serait improbable que la série évoque cette mort sans la manifester concrètement dans le reste du récit.

> Varys and Melisandre at Dragonstone - Game of Thrones Season 7

Varys n'est pas mort après l’attaque du Roi de la Nuit. Il pourrait donc mourir lors de la Dernière guerre face à Cersei, mais il y a fort à parier que le maître-espion ne s'exposera pas en première ligne. Ce n'est pas un grand guerrier. S'il meurt, ce sera après un procès expéditif, des mains d'un assassin ou par la volonté de Daenerys. En effet, elle est la seule à lui avoir promis une exécution violente et directe s'il la trahissait à nouveau.



La raison derrière cette éventuelle trahison serait extrêmement dure à pronostiquer. Varys est, depuis cette mise au point de Daenerys, un de ses alliés les plus fidèles. Il n'est pas aveuglé par son charisme et s'entend bien avec Tyrion pour faire de l'héritière Targaryen une bonne reine pour Westeros.



Il a, de plus, toujours soutenu le retour sur le trône des Targaryen. Lors des premières saisons, il essaye de placer son frère sur le trône. Sa tentative d'assassinat, ordonnée par Robert Baratheon, fut un échec mais l'assassin choisi était un piètre professionnel et Varys ne voulait peut être pas vraiment tuer Daenerys à l'époque. Une éventuelle trahison offrirait donc un rebondissement très inattendu à la fin de Game of Thrones.