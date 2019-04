publié le 30/04/2019 à 14:07

Attention car cet article contient des spoilers sur l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore regardé The Long Night, diffusé ce lundi 29 avril sur HBO et OCS, nous vous conseillons de faire demi-tour dès maintenant.



Lyanna Mormont, incarnée par la jeune actrice Bella Ramsay, a eu besoin d'une seule scène pour attirer à elle un concert de louanges. Cassante, franche et directe, la jeune femme qui dirige la Maison Mormont a accueilli très fraîchement Sansa Stark et Jon Snow alors qu'ils essayaient de trouver des alliés pour récupérer la forteresse de Winterfell.

Depuis cette apparition dans la saison 6, le personnage est très populaire. Les showrunners de Game of Thrones ont donc pris la liberté de faire apparaître plus souvent cette petite adolescente féroce dont le parcours se termine de la plus héroïque des façons lors de la Bataille de Winterfell. Rappelons ici que la jeune guerrière meurt après avoir abattu seule un des géants du Roi de la Nuit en le poignardant dans l’œil. Le tout après avoir été broyée dans son armure.

> Jon Snow and Sansa meet Lyanna Mormont

"J'étais très excitée et j'avais hâte de commencer le tournage de la saison 8, a confié l'actrice à nos confrères du magazine Entertainement Weekly. Je voulais finir sur le Trône de Fer ou avoir une très bonne mort. Donc je suis contente. Je me souviens du conseil que m'a donné Miguel Sapochnik [le réalisateur de l'épisode, ndlr]. Je ne savais pas si je devais être terrifiée ou juste avoir un peu peur. Nous avons essayé différentes versions et il m'a dit : 'C'est comme si on lui avait retiré le gêne de la peur'. C'était la meilleure direction d'acteur et je pense que je ne l'oublierai pas de sitôt."



Aurait-elle aimé que Lyanna survive ? "Son histoire avait du potentiel pour continuer mais elle devait probablement mourir à un moment, tout le monde meurt, et mourir de cette façon est sans doute la meilleure façon de partir pour elle". Interrogée sur sa phrase préférée dans le script de Lyanna Mormont, Bella Ramsay a choisi : "Je me fiche qu'il [Jon Snow] soit un bâtard, le sang de Ned Stark coule dans ses veines !". Une phrase forte mais fondamentalement fausse lorsque l'on sait que Jon est en réalité le fil caché de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen...

> Game of Thrones 6x10 - Jon Snow "King in the North!" - Lyanna Mormont Speech - Jon Targaryen/Stark