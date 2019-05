Sophie Turner ("Game of Thrones") vient d'épouser le chanteur Joe Jonas

publié le 02/05/2019 à 15:51

Ils n'auront pas attendu longtemps avant de se passer la bague au doigt. L'actrice Sophie Turner (Game of Thrones, X-Men) et le musicien Joe Jonas se sont unis dans la discrétion et en petit comité à Las Vegas dans le Nevada. Ce sont les petites vidéos publiées sur Instagram par le DJ américain Diplo qui ont vendu la mèche. On peut y voir la jeune actrice, qui incarne Sansa Stark dans Game of Thrones, avancer dans une petite chapelle vêtue d'une robe de mariée avec un bouquet et un voile.



Sur la vidéo, qui a fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir le couple devant une fresque défraîchie et un sosie d'Elvis vêtu de rouge, échanger leurs vœux. Une cérémonie qui ne se voulait pas très guindée ou sérieuse mais une véritable union tout de même puisque les médias américains se sont procurés les actes de mariage.

Il était impossible de voir la grande amie de l'actrice Maisie Williams (Arya Stark dans Game of Thrones) lors de cette cérémonie. Elle était pourtant celle qui devait être sa demoiselle d'honneur. Une autre cérémonie plus classique et travaillée, avec les familles de tout le monde, sera peut-être organisée plus tard. Peut-être sera-t-elle plus somptueuse encore que celle du frère de Joe Jonas, Nick qui a épousé il y a quelques mois l'actrice Priyanka Chopra. Ou alors ils resteront dans l'histoire comme ce couple de stars ne souhaitant pas gaspiller des millions de dollars pour leur mariage.

Diplo really streamed while Joe and Sophie were getting married I- pic.twitter.com/jsW9LVGAD6 — Jonas Brothers News (@jbrosnews) 2 mai 2019