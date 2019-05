"Game of Thrones", saison 8, épisode 4 : des nouvelles photos dévoilées par HBO

Daenerys et ses plus proches conseillers devant le bûcher

Daenerys et ses plus proches conseillers devant le bûcher Crédits : HBO | Date :

publié le 02/05/2019 à 11:31

Attention car cet article va contenir des spoilers importants sur le déroulé de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore découvert The Long Night nous vous invitons à le faire avant de lire cet article ou de regarder ces images de l’épisode 4. Elles vous indiqueraient qui est mort et qui a survécu à la terrible Bataille de Winterfell...



Pour celles et ceux qui ont pris connaissance de l'issue de la "Grande guerre", vous devez vous demander ce qu'il va bien pouvoir se passer dans les prochains épisodes. RTL Super a d'ailleurs détecté quelques pistes et théories sur la suite. Mais beaucoup pensaient que le Roi de la Nuit serait l'ennemi ultime de nos héros. Finalement, c'est bien la guerre pour le Trône de Fer, occupé présentement par Cersei Lannister, qui devrait conclure la saga de George R. R. Martin.

Comme le veut la tradition, HBO a dévoilé de nouvelles images quelques jours avant la diffusion de l’épisode 4, lundi 6 avril. Nous pouvons revoir des scènes du teaser de l'épisode mais aussi des images inédites de Jon, des Stark ou encore des équipes de Daenerys Targaryen à la manœuvre.