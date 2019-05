publié le 02/05/2019 à 07:02

Vous n'avez pas encore vu l'épisode 3 de la huitième saison de Game of Thrones ? Attention car l'article que vous êtes en train de lire va contenir desspoilers sur la fameuse Bataille de Winterfell qui était au cœur de cet épisode baptisé The Long Night (La Longue nuit).



Tout le monde pensait que le vrai grand méchant final de la saga de G. R. R. Martin serait le mutique Roi de la Nuit et son armée de zombies. L'épisode 3 de la série vient de clairement indiquer que la bataille entre les morts et les vivants est désormais une affaire pliée avec une victoire miraculeuse de nos héros. Le petit tour de passe-passe d'Arya avec le bon travail de devin de Bran a porté ses fruits quand l'apprentie-assassin a tué le Roi de la Nuit.

Une bonne partie de nos personnages principaux a survécu à la Bataille de Winterfell et maintenant Daenerys et ses amis vont tourner leurs regards vers Port-Réal avec l'intention de stopper le règne de Cersei au plus vite. Il reste donc trois épisodes pour conclure la série et de nombreuses questions demeurent...

1- La prophétie de Cersei va-t-elle se réaliser ?

George R. R. Martin n'aime pas les prophéties. Il en a développé un grand nombre dans ses livres mais il a toujours expliqué qu'il fallait s'en méfier. Le parcours de Mélisandre par exemple est parfait pour comprendre les dangers d'une piété aveugle (RIP Shireen).

> Game of Thrones Season 5 Episode 1 - Cersei Visits Maggy The Frog

Une seule prophétie semble pour l'heure se réaliser totalement : celle qu'a reçu Cersei dans ses jeunes années dans la hutte de la sorcière Maggy la grenouille. Une scène que l'on découvre lors de la saison 5 dans la série télé. Dans cette scène, la sorcière prédit avec une grande précision la vie maritale et familiale de Cersei : "Le roi aura vingt descendants, tu en enfanteras trois. D'or pur seront leurs couronnes, cousus d'or seront leurs linceuls", lui dit-elle. Les bâtards de Robert étaient clairement nombreux et les morts successives de Joffrey, Myrcella et Tommen répondent parfaitement à la prophétie. Dans les livres, Maggy ajoute que Cersei sera tuée par un valonqar : "Quand les larmes t'auront noyé, le Valonqar mettra ses mains autour de ta gorge pâle et te fera rendre ton dernier souffle".



"Valonqar" est le mot en haut valyrien qui signifie "petit frère". Naturellement, Cersei pense toute sa vie que Tyrion est ce valonqar mais il pourrait aussi s'agir de Jaime. Mourra-t-elle de la mais d'un de ses frères ? Ou cette prophétie mélange-t-elle habilement véritable vision, auto-réalisation et mensonge ?

2 - Bronn va-t-il tuer les frères Lannister ?

On aurait presque oublié la petite mission que Qyburn confie à ce mercenaire. Lors de l'épisode 1 de la saison 8 de Game of Thrones, la Main de la reine Cersei s'est entretenu avec l'ancien compagnon de route de Tyrion et Jaime pour le convaincre de se retourner contre eux. Bronn a toujours expliqué aux fils Lannister qu'il les aidait tant qu'ils remplissaient ses poches et qu'il n'avait ni sens de l'honneur ou de la loyauté.

Cersei compte bien sur ce pragmatisme pour permettre à Bronn de tuer ses "traîtres" de frères. Après tout, Jaime et Tyrion ne se douteront pas que Bronn leur veuille du mal et ils pourraient le laisser s'approcher. Qyburn a expliqué à l'homme que des coffres d'or lui ont déjà été offerts pour cette mission et l'ancien élève de la Citadelle a même confié au mercenaire l'arbalète que Tyrion a utilisé pour tué Tywin afin d'exercer sa vengeance.



Bronn va-t-il découvrir le pouvoir de la loyauté et de l'amitié sur la fin ? Misera-t-il sur Cersei en espérant la gloire et la fortune. Ou restera-t-il pragmatique en considérant que Daenerys et ses dragons risquent de l'emporter et qu'il est grand temps de changer de camp ?



Une chose est certaine, un carreau d'arbalète sera sans doute tiré dans les prochains épisodes...

3- Où en est la liste d'Arya ?

En tuant le roi de la Nuit et par ricochet toute son armée, Arya restera dans l'histoire comme la plus efficace meurtrière de Westeros. Mais le Roi de la Nuit n'avait pas vraiment fait de mal à la jeune Stark et Arya a toujours sa petite liste de noms.



Arya a déjà tué Meryn Trant (pour l'assassinat de Syrio Forel), Rorge et Walder Frey. Joffrey est mort par la main d'Olenna Tyrell. Tywin de la main de Tyrion. Le Limier l'a sauvé à plusieurs reprises et a probablement gagné son ticket de sortie de la liste funèbre. Thoros de Myr est mort en aidant Jon. Et Mélisandre et Béric se sont sacrifiés lors de la Bataille de Winterfell.

Il reste Cersei Lannister et Ilyn Payne pour le rôle qu'ils ont joué dans l'exécution de Ned Stark. La Montagne est toujours "vivant" même si un duel entre les deux frères Clegane est plus probable.

4- Quel Clegane va survivre ?

C'est probablement l'un des duels les plus attendus par les fans. Même s'ils sont deux personnages secondaires, nous suivons leurs évolutions depuis le début de la série et il est probable que les deux frères ennemis croisent le fer à un moment donné avant le générique de fin de la série.



Sandor Clegane reste un combattant exceptionnel même si son courage a parfois vacillé lors de sa lutte contre l'armée des morts. Il reste toujours paralysé face au feu mais il est capable du meilleur pour défendre Arya Stark par exemple. Si celle-ci essayait de tuer Gregor Clegane - sans y parvenir vu son état Frankensteinien - Sandor pourrait essayer de la défendre ou de la venger.

5- Jon ou Daenerys ? Qui se battra pour le trône ?

C'est officiel, Jon et Daenerys peuvent prétendre au Trône de Fer. Sur le papier, c'est Jon, fils légitime du frère aîné de Daenerys, qui dispose de la meilleure place. C'est un homme et il descend de la branche directe des rois Targaryen. Seul problème : Jon Snow vient tout juste d'apprendre cette prestigieuse ascendance et n'a jamais souhaité régner sur les Sept Royaumes. C'est cet aspect désintéressé qui ferait de lui un bon candidat au trône d'après son ami Samwell.



De l'autre côté Daenerys vient de passer ses dernières années à lutter pour reprendre le trône de son père. Elle a toujours été convaincue qu'elle devait se battre pour s’asseoir sur le Trône de Fer et son programme politique est clairement établi depuis la saison 2. Jon l'a reconnu comme monarque et c'est autour d'elle que des alliés très variés se sont retrouvés. Politiquement, son assise est bien plus forte que celle de Jon. Elle désire le pouvoir et c'est sans doute sa plus grande force. Encore faut-il qu'elle survive aux pièges de Cersei...

6- Comment reconstituer l'armée de Daenerys ?

Pour conquérir Port-Réal, Daenerys va devoir se refaire une santé. Une grande partie de son armée est tombée dans la Grande guerre face au Roi de la Nuit. L'un de ses avantages stratégiques : la cavalerie des Dothraki a été réduite à néant dans les premières minutes de l'épisode 3.



La flotte de Yara Greyjoy n'est pas encore officiellement reconstituée (même si des images du trailer de l'épisode 4 semblent indiquer une bonne nouvelle sur ce volet). Dorne et Hautjardin ne sont plus des alliés depuis leurs défaites face à Cersei. Il lui reste deux dragons (dont un en mauvais état) mais Daenerys ne veut pas carboniser la capitale. Il lui reste aussi une bonne poignée d'Immaculés mais ils ne feront pas le poids face à la Compagnie dorée et l'armée royale.

Reste ses autres alliés : les soldats du Nord menés par Jon et Sansa. Une fois encore, ce ne sera sans doute pas assez pour prendre d'assaut une capitale bien gardée avec les mécanismes de défense inventés par Qyburn.



Il y a aussi un autre territoire dont Daenerys est la reine : les cités libres d'Essos. Les forces armées de l'est menée par Daario Naharis pourraient bien se joindre à la dernière bataille pour soutenir la mère des Dragons.

7- Le Nord sera-t-il indépendant ?

C'est l'obsession de Sansa Stark. Depuis que Jon a plié le genou, Sansa, comme de nombreux seigneurs du Nord, voient d'un mauvais œil une nouvelle union avec Port-Réal.



Lors de l’épisode 2 de la saison 8, Daenerys et Sansa s'entretiennent toutes les deux. Daenerys fait de grands efforts pour faire comprendre à l'aînée des Stark qu'elle n'est pas une menace mais Sansa ne peut s'empêcher de demander les intentions de la prétendante au Trône de Fer pour le Nord.

Sansa souhaite que son territoire soit indépendant et sans doute essayera-t-elle d'imposer cette idée à Daenerys si cette dernière renverse Cersei. Nous pouvons aussi imaginer que Sansa saura remercier avec plus de chaleur la bravoure de Daenerys sur le terrain face à l'armée des morts.



Une chose est certaine : Sansa, Tyrion, Varys et Cersei sont les derniers grands esprits politiques de Westeros et il serait très intéressant de voir de nouvelles scènes entre ces personnages. Une rencontre entre Sansa et Cersei pourrait être particulièrement intéressante puisque la dame de Winterfell a beaucoup appris de la reine Lannister.

8- En a-t-on fini avec la magie ?

Mélisandre est morte en abandonnant son collier magique derrière elle. Le Roi de la Nuit et ses sbires sont tombés. Est-ce à dire que Game of Thrones va se terminer sans magie ? Il reste quelques éléments importants qui pourraient créer une surprise dans les prochains épisodes : Bran est toujours la Corneille à Trois Yeux, le Mur existe, Jon est toujours vivant malgré la mort de Mélisandre (contrairement aux morts ressuscités par le Roi de la Nuit, sa magie semble plus définitive), les dragons sont là...



Outre la prophétie qui concerne Cersei, il demeure un certain nombres de mystères occultes dans la saga de G. R. R. Martin. Qu'a entendu Varys lorsque ses parties génitales ont été jetées dans les flammes par un sorcier quand il était enfant ? Certains théoriciens expliquent que les sorciers recherchaient toujours du sang royal pour renforcer leurs sortilèges (Mélisandre a fait de même avec Gendry et Shireen). Varys serait-il de sang royal ? Raserait-il ses cheveux pour cacher un lien avec la ligne Targaryen et leurs longs cheveux argentés ?

> Game of Thrones (6x05) - Tyrion and Varys meet with Kinvara (The High Red Priestess from Volantis)

Le Roi de la Nuit était-il le chef des morts ou devra-t-on retourner dans leur forteresse au-delà du mur pour finir le travail ? Bran a-t-il encore des secrets à dévoiler ? Les hommes sans visage ou les Enfants de la forêt vont-ils revenir sur le devant de la scène ? Rien ne peut être exclu.