Incendies en Australie : elle récolte 700.000 dollars contre des photos de nus

Crédit : Capture d'écran Twitter @lilearthangelk (The Naked Philatropist)

publié le 06/01/2020 à 12:41

C'est ce qui s'appelle mettre son corps au service de la bonne cause. Samedi 4 janvier, le compte Twitter de Kaylen Ward, alias The Naked Philantropist (la Philanthrope nue), postait un message tout ce qu'il y a de plus simple : chaque preuve de don de 10 dollars à une association qui collecte des fonds contre les feux en Australie sera récompensée par une photo de la jeune femme de 20 ans, nue.

"Je m’attendais à récolter 1.000 dollars, mais mon tweet a explosé", relate-t-elle à BuzzFeed dans des propos relayés par BFMTV. Ce lundi, Kaylen Ward a même indiqué que les dons qu'elle a engendrés s’élèveraient à quelque 700.000 dollars. Elle a ainsi également été obligée de mettre en place une équipe de quatre personnes afin de gérer l'afflux de demandes.

L'initiative de l'Américaine découle d'une sensibilité personnelle face aux feux à la suite de ceux ayant ravagé la Californie durant l'été, et qui ont touché sa famille. En Australie, c'est un véritable désastre qui s'abat sur le pays, où 5 millions d'hectares ont pris feu. Le bilan s'élève à 24 personnes tuées mais aussi 500 millions d'animaux exterminés, dont certains en situation très fragiles comme les koalas.