Australie : une cycliste donne de l'eau à un koala assoiffé

publié le 30/12/2019 à 03:45

Dans cette région où vous pouvez croiser des koalas curieux sur les bords de route, une scène de solidarité est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et pour cause : Anne Heusler, une cycliste en balade dans les environs d’Adélaïde au sud-est de l’Australie, a été surprise par un koala assoiffé qu’elle a réhydraté avec sa gourde.

"Je me suis arrêtée sur mon vélo et il a marché jusqu’à moi, assez rapidement. C’est alors qu’il est monté sur mon vélo et je lui ai donné à boire", explique-t-elle sur le site d’information local 7news.

Rescapé des incendies qui ravagent le "Down Under" depuis plusieurs semaines, l’animal s’est jeté sur l'eau, totalement déshydraté, avant d’être raccompagné vers les arbres voisins, rapporte Ouest France. “Nous avons vu littéralement des centaines de koalas au fil des ans, nous n’avons jamais vu un koala faire cela“, poursuit la cycliste.

Un épisode qui rappelle le sauvetage de Lewis, un koala sauvé des flammes en novembre dernier, qui avait ensuite succombé à ses blessures.



Entre 5.000 et 9.000 koalas auraient péri dans des incendies

Depuis septembre, le pays continent fait face à des incendies conséquents qui menacent les population de koalas. Sur la radio publique ABC, la ministre de l’Environnement australienne, Sussan Ley, a déploré la perte de 5.000 à 9.000 animaux, 30% de leur habitat ayant été détruit par les feux. Dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, une région abrite entre 15.000 et 28.000 spécimens, soit 30 % de ses marsupiaux.