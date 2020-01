Incendies en Australie : des stars se mobilisent pour aider les victimes

publié le 05/01/2020 à 17:25

Les incendies qui ravagent l'Australie, et ont fait au total 24 morts, font de plus en plus réagir. Dimanche 5 janvier, des personnalités comme la tenniswoman Ashleigh Barty, après Nicole Kidman et Pink, se sont mobilisées en lançant des collectes de fonds ou sous forme de dons, pour les pompiers et les victimes.

La chanteuse américaine Pink s'était engagée samedi dans un tweet à donner 500.000 dollars américains, un montant égal à celui promis par l'actrice australienne Nicole Kidman. "Le soutien, les pensées et les prières de notre famille accompagnent tous ceux qui sont touchés par les incendies partout en Australie", a écrit l'actrice d'"Australia" et "Eyes Wide Shut" sur Instagram.

Une cagnotte lancée par la comédienne Celeste Barber sur Facebook pour aider les pompiers a collecté en 48 heures 25 millions de dollars australiens (15,5 millions d'euros) de dons venus du monde entier.

Djokovic soulève l'idée de reporter l'Open d'Australie

La numéro 1 mondiale de tennis, Ashleigh Barty, tenante du titre à Roland-Garros, a annoncé qu'elle ferait don à la Croix-Rouge de ses gains du tournoi de Brisbane pour aider les victimes des incendies. Ses gains peuvent potentiellement atteindre 250.000 dollars (environ 225.000 euros). Un beau geste après celui de son homologue Nick Kyrgios, qui s'est engagé à verser 200 dollars par ace réalisé tout au long de sa tournée australienne, qui s'achèvera à l'Open Australie du 20 janvier au 2 février.

Dans le même temps, Novak Djokovic, numéro 2 mondial et président du Conseil des joueurs de l'ATP a estimé en conférence de presse, que les organisateurs du premier Grand Chelem de la saison doivent envisager un report du tournoi, "si on arrive à des conditions qui affectent la santé des joueurs".

"Je pense que c'est probablement la toute dernière option à envisager, que les organisateurs vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas reporter", a nuancé le Serbe. Si "c'est difficile de reporter car il y a un calendrier à respecter (...) et que beaucoup de choses sont en jeu", "la santé est une préoccupation pour moi et pour tout le monde", a ajouté le septuple vainqueur de l'Open d'Australie.