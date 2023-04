"Top chef" 2023 : ce lieu insolite pour regarder l'émission à la télévision

S'il y a bien une règle que les téléspectateurs ont retenue en 14 saisons, c'est que pour profiter pleinement du programme "Top chef", il vaut mieux avoir le ventre plein. Et quoi de mieux qu'un plat préparé par d'anciens candidats pour savourer ce moment ?

Au bistrot "Top chef", à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, Stéphane Rottenberg, en personne, propose de regarder l'émission en dégustant un menu surprise concocté par l'un des candidats de la 14ᵉ saison, en sa présence.

De quoi être parfaitement plongé dans l'ambiance de l'émission, d'autant que le bistrot intègre des éléments de décor du plateau - dont le fameux garde-manger. Et surtout, Stéphane Rottenberg et son invité promettent de commenter le programme en direct, et même de confier à leurs hôtes quelques secrets de tournage.

Le menu (entrée - plat - dessert) est à 39,90 euros et la réservation très vivement recommandée.

