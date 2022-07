Bistrot "Top Chef" : "C'est un rêve que j'ai depuis longtemps", confie Stéphane Rottenberg

Le premier Bistrot Top Chef, du nom de l'émission sur M6, a ouvert ses portes ce midi à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Un restaurant ouvert par le groupe les Bistrots Pas Parisiens, dont l'animateur de Top Chef, Stéphane Rotenberg est actionnaire. "On a créé le premier Bistrot Top Chef, c'est singulier parce que c'est un rêve que j'ai depuis longtemps", confit-il sur RTL.

"Je goûte aux plats de Top Chef, je goûte aux plats des candidats et c'est vrai qu'on a contribué à mettre le projecteur sur une génération de mômes incroyables, des jeunes chefs incroyables qui souvent ont ouvert leur resto un peu partout en France", poursuit l'animateur.

"C'est vrai que cette idée que dans un endroit, à un prix accessible, on propose un florilège de quelques plats qui ont marqué les candidats et ont marqué l'histoire du concours. Ça me faisait envie et voilà, on est au premier service aujourd'hui, je n'en mène pas large", confie-t-il.

