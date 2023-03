Top Chef 2023 : "Ça me reste en travers de la gorge", réagit Victor

Le cinquième épisode de la 14ème saison de Top Chef signe le départ de l'un des benjamins de la compétition, Victor. Interviewé par Stéphane Rotenberg dans le podcast Top Chef, il confie être déçu de quitter le concours aussi tôt, mais ne demeure pas moins fier de son parcours : "Je pense qu'il va me falloir quelques jours pour me ressaisir. J'étais content quand j'ai passé la première semaine. Je m'étais dit 'une victoire au minimum'. En binôme, on a eu des victoires, c'est déjà pas mal. Évidemment, le dernier point n'est pas atteint. Mais je vais relativiser et me dire qu'il y a de belles choses, je pense, qui m'attendent. En tout cas, je vais tout donner pour accomplir mes autres objectifs", déclare-t-il.

Car oui, des objectifs, il en a plein la tête. Depuis la fin de la compétition, le jeune homme de 23 ans réfléchit déjà à l'après "Top Chef" : "Je serai plus dans l'optique d'essayer de faire des restaurants éphémères, des partenariats avec des marques de mode car j'adore ça ! ", raconte Victor. Dans un futur plus ou moins proche, il aimerait également ouvrir un restaurant et être décoré de trois étoiles par le prestigieux guide Michelin !

À écouter TOP CHEF - 9 . Les confidences de Victor après son élimination 00:09:32

Le chemin déjà parcouru par Victor avant Top Chef avait de quoi faire pâlir les autres candidats. Travaillant pour le chef Alain Passard et son 31ème meilleur restaurant au monde, il raconte que son CV les a beaucoup intimidés : "Quand je leur ai dit que je travaillais là-bas, leur première réaction c’était ‘t’as quel âge ?', je leur réponds j'ai 23 ans. 'Ah oui, et t’es à quel poste ?', Je suis chef de partie. 'Ah oui, d'accord', et là, le visage, il change un petit peu donc forcément, ça fait plaisir !" ajoute-t-il.

Le sport est sa deuxième passion

Victor est un passionné d'athlétisme. Sportif de haut niveau spécialisé dans le 400 et 800m depuis 10 ans, il retrouve cet esprit de compétition qui l'anime avec la cuisine : "Dans chaque domaine, c'est du dépassement de soi, c'est à dire que c'est des heures et des heures d'entraînement pour arriver à un objectif ", conclut-il.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info