Coup dur pour le roi du matelas en ligne. Emma, l'entreprise allemande spécialisée dans la vente de matelas et d'oreillers sur Internet présente en France depuis 2017, a indiqué à ses clients ce vendredi 25 mars qu'elle avait fait l'objet d'une cyberattaque ces dernières semaines qui a exposé les informations personnelles de ses clients, y compris leurs données bancaires.

Confirmant cette communication auprès de RTL, l'entreprise allemande, numéro un de la vente de matelas en ligne dans l'Hexagone ces dernières années et présente dans plusieurs centaines de points de vente physiques, explique qu'il s'agit d'"une cyberattaque très sophistiquée et ciblée sur le processus de paiement" de son site Internet qui s'est déroulée entre le 27 janvier et le 22 mars 2022.

L'incident a conduit au vol des données personnelles des clients, y compris celles relatives à leur carte de crédit. "Les données de carte de crédit ont pu être volées peu importe que vous ayez complété votre achat ou non", a écrit l'entreprise à ses clients. Emma précise à RTL qu'elle ne traite ni ne stocke jamais les données bancaires sur ses serveurs mais que "le type d'attaque redirigeait les informations telles qu'elles étaient saisies dans les champs de formulaire du navigateur de l'utilisateur".

À ce stade, Emma dit n'avoir "aucune preuve d'une quelconque information personnelle ou concernant le paiement ait été utilisée avec succès". Mais l'entreprise invite ses clients à contacter leur banque ou leur fournisseur de carte de crédit rapidement pour leur signaler l'incident et vérifier leurs relevés bancaires.