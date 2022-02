Saint-Valentin 2022 : la recette des pâtes farcies au fromage de Cyril Lignac

Pour la Saint Valentin, Cyril Lignac dévoile son idée de repas avec du fromage. "L'avantage des fromages, c'est qu'en France on en a une multitude (...) et finalement ça s'accorde avec toutes sortes de cuisines", démarre le chef.

Commencez par faire cuire des pâtes conchiglie (en forme de coquillages) pendant 6 minutes dans l'eau bouillante. On les sort et on les cuit dans de l'huile d'olive. À côté, on va préparer une farce avec du fromage de chèvre frais ou du Brousse.

Mélangez le fromage avec de l'huile d'olive, du piment d'Espelette, des pignons de pin, un peu de jus de citron. Une fois les pâtes sont cuites, farcissez-les avec une petite cuillère. Mettez un peu d'eau au fond u plat, disposez les pâtes et parsemez dessus du parmesan et de la poudre de noisettes. Faites gratiner au four en position grill.

À côté, faites une sauce avec des épinards mixés avec du basilic pour une sauce verte parfumée à déposer au fond de l'assiette avant d'y ajouter les pâtes farcies.

