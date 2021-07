Recette : les conseils de Matthias Marc pour cuisiner la cancoillotte

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui dévoilera ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce jeudi 22 juillet, Matthias Marc, demi-finaliste de la saison 11 de Top Chef nous donne ses conseils pour cuisiner la cancoillotte.



"Il faut savoir que c'est un fromage diététique. La cancoillotte est riche en protéines et pauvre en matières grasses", explique Matthias Marc qui vous conseille "de manger de la cancoillotte quand vous voulez". C'est un fromage que l'on peut manger sur un plateau de fromages ou on peut aussi la faire chauffer et l'accompagner d'une bonne saucisse de Montbéliard ou de Morteau, des pommes de terre rôties et "une salade pour se donner bonne conscience".

Pour la recette "signature", on fait revenir des échalotes ciselées dans du vin rouge. On dispose cela dans un bol avec la cancoillotte. On réalise ensuite une purée de pommes de terre fumées et on ajoute une cuillère d'œufs de truite.