Ramadan 2023 : comment préparer une bonne chorba à l'algérienne ?

On la retrouve sur toutes les tables de l'iftar (repas du soir) : la chorba à l'algérienne est la soupe la plus consommée durant le ramadan. Réconfortante et généreuse, elle est composée de viande d'agneau ou de mouton, de pois chiches et de vermicelles. Pour la préparer, seulement trente minutes sont nécessaires. Notez que pour cette recette, il est tout à faire possible de substituer l'agneau par du bœuf ou du veau comme le précise Cuisine AZ.



Ingrédients, pour 4 personnes :

- 250 grammes d'agneau ou de mouton

- 3 tomates, 2 carottes, 1 courgette, 1 navet, 2 oignons, 2 branches de céleri et 100 grammes de pois chiches

- 70 grammes de vermicelles

- 2 cuillères à soupe de concentré de tomates

- 5 cl d'huile d'olive

- 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de ras el hanout, 2 branches de coriandre fraîche

- Sel et poivre

La recette, pas à pas

La veille, il vous faudra mettre les pois chiches à tremper dans un grand volume d'eau. Le jour de la recette, les égoutter et les réserver en attendant la suite. Épluchez les légumes et coupez-les en dés grossiers. Quant à la viande, coupez-la en petits morceaux. Puis, dans une grande cocotte, faites chauffer de l'huile d'olive. Dans un second temps, faites revenir les morceaux préalablement découpés, environ deux minutes, juste le temps de les faire caraméliser.

Parallèlement, pelez et émincez l'oignon, râpez les trois tomates. Ajoutez les légumes, les tomates et l'oignon à la viande puis laissez revenir le tout durant cinq minutes. Ensuite, il vous faudra y mettre toutes les épices, y compris le sel et le poivre. Ciselez la coriandre et versez la moitié dans la cocotte avec les légumes et la viande. Le reste servira à la décoration du plat, une fois que cela sera servi dans l'assiette, comme le suggère Cuisine AZ.

Ajoutez 1,5 litre d'eau dans la cocotte et faites mijoter votre chorba algérienne à feu fort durant 20 minutes. Puis, versez-y le concentré de tomates, les vermicelles et les pois chiches. Vous pouvez également en profiter pour rectifier l'assaisonnement. Laissez la cuisson se poursuivre cuisson durant 10 minutes à couvert. Une fois prête, la chorba algérienne est à servir chaude et à déguster avec un matlouh, pain rond.

