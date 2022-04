Ramadan 2022 : la recette inratable du bourek à la viande pour une entrée parfaite

Un mois pieux, un mois sacré, mais aussi traditionnellement un mois de repas traditionnels en famille. Durant le ramadan, la rupture du jeûne est un repas évidemment important, si bien que certains plats sont même plus rarement préparés le reste de l'année. Souvent riches pour fournir de l'énergie aux pratiquants, ces plats sont très appréciés et sauront aussi vous régaler à n'importe quel moment de l'année par ailleurs.

Et pour commencer, penchons-nous sur une entrée des plus savoureuses, pour accompagner la chorba ou la harira (les soupes traditionnellement consommées durant le ramadan). Si vous connaissez les bricks à l'œuf, vous ne connaissez peut-être pas le cousin bourek.

Lui aussi est à base de feuilles de brick, il peut être fourré de plusieurs ingrédients (pomme de terre, fromage, épinards) mais Cuisine AZ a choisi le roi de la farce à bourek : la viande. Mais toutes les autres variantes sont exquises.

Les des ingrédients

- 10 feuilles de brick

- 4 tomates

- Crème fraîche semi-épaisses

- 3 CàS de coriandre fraîche ciselée

- 600 gr de viande hachée

- 6 œufs battus

- 1 oignon

- A CàC de cumin en poudre

- Fromage râpé

- 2 CàS d'huile d'olive

Préparation des boureks

Tout d'abord on pèle et on émince finement l'oignon, explique Cuisine AZ. Les tomates quant à elle doivent être ébouillantées, pelées et concassées. Dans une poêle à feu vif, on fait revenir l'oignon dans l'huile d'olive (1 cuillère à soupe) chaude pour les rendre translucides. Incorporer la viande hachée et la cuire pendant 7 à 8 minutes en remuant, avant de saler et poivrer selon le goût.

Ajouter les tomates concassées et la coriandre ciselée, et laisser le tout cuire à feu moyen durant 10 min. Retirer du feu et ajouter les œufs battus. Bien mélanger et passer à la suite.

Découper les feuilles de brick en deux, sur chaque moitié déposer un peu de la préparation en ajoutant une cuillère à café de crème fraîche avec un peu de fromage râpé. "Roulez chaque demi-feuille de brick sur elle-même, puis repliez les bords vers le bas", explique Cuisine AZ.

Faire chauffer le reste d'huile dans une sauteuse, à feu vif. Une fois qu'elle est bien chaude, on fait dorer les boureks de chaque côté pendant environ 4 minutes. On peut les déposer sur du papier absorbant avec de diminuer le gras, avant de servir chaud. Bon appétit.