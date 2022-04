Ramadan 2022 : qu'est-ce que la "nuit du doute" qui précède l'annonce de début du jeûne ?

Les musulmans du monde entier se préparent à débuter un mois de jeûne. En effet, comme chaque année, leur religion impose une privation de nourriture, d'eau, de rapports sexuels, de cigarettes et d'autres interdits annexes du lever au coucher du soleil, durant un cycle lunaire. "Le mois sacré du ramadan" est même l'un des 5 piliers de l'islam avec la prière, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque et la profession de foi.

Plusieurs semaines en amont, les croyants-pratiquants se préparent donc à cet exercice qui met autant à l'épreuve le corps que l'esprit. Mais encore faut-il savoir à quelle date exacte il faut entamer le jeûne. En effet, le cycle lunaire n'étant pas fixe, il faut attendre d'apercevoir le croissant de Lune pour acter la fin du mois de chaabane et le début du ramadan. Et pour ce faire, la tradition musulmane organise "la nuit du doute".

Des calculs scientifiques fiables

En France, elle a lieu chaque année à la mosquée de Paris, et regroupe plusieurs dignitaires de la communauté dans ce lieu emblématique de l'islam de France. Dans un communiqué mis en ligne sur son site, la mosquée de Paris annonce la réunion de La Coordination des 4 fédérations musulmanes de France pour la "nuit du doute". Composée de la Fédération français des associations islamiques d'Afrique, des Comores, et des Antilles (FFAIACA), de la Grande Mosquée de Paris, de Musulmans de France et du Rassemblement des musulmans de France, elle fixera la date de début du jeûne à l'issue de sa réunion le vendredi 1er avril.

Néanmoins, si la nuit du doute est bien organisée comme le veut la tradition, le communiqué explique que la date du début du ramadan se base aussi sur les calculs scientifiques qui permettent de fixer les dates de début et de fin avec précision. C'est ainsi que le début du jeûne serait fixé au samedi 2 avril. Les mêmes calculs permettent également de fixer le jour de l'Aïd el Fitr, qui tomberait ainsi le 2 mai.